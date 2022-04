Minder Zeeuwse busritten door hoog ziekteverzuim bij chauffeurs

Zeeuwse frietbak­kers dubben over receptuur van vooroor­logs frietje. ‘De olie is op de bon’

MIDDELBURG - ,,Ik wist niet dat de oorlog in Oekraïne zoveel impact zou hebben”, verzucht frietbakker Rob Smit in Middelburg. ,,Van de vijftien dozen zonnebloemolie die ik besteld heb, kreeg ik er drie.” De olie is op de bon, concludeert zijn collega in Krabbendijke.

27 maart