Minister houdt voet bij stuk: Hedwige gaat onder water

ZorgSaam haalt rugopera­tie van Gent naar Terneuzen: Maarten (72) verlost van beknelde zenuw

TERNEUZEN - Maarten van de Velde (72) uit Schoondijke is verlost van een beknelde zenuw in zijn rug. En voor die ingreep hoefde hij niet eens de grens over. ,,Operatie geslaagd.”

26 april