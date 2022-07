Minister zit klem tussen Vlaamse haast en Zeeuwse zorgen over Hedwige

INTERVIEW Wim en Eliane Jansen schrijven boek over hun leven: ‘Het houdt niet op bij de dood’

VEERE - Wim en Eliane Jansen uit Veere hebben een boek geschreven over hun leven, ieder om en om een hoofdstuk. Rode draad in Twee zwervers verliefd: de liefde voor elkaar, voor hun gezin en voor al die mensen die aan hun deur klopten. En nu, met de dood op de hielen, wordt die liefde alleen nog maar groter. ,,Elke dag is er weer één die mooi kan zijn samen.”

9 juli