Mishandelaar bioscoop mogelijk ‘blonde man van dertig met blauwe ogen en snorretje’

De dader is vermoedelijk de man die even later op beeld werd vastgelegd. Hij maakte in de bioscoopzaal een racistische opmerking tegen één van de meiden en begon vervolgens te slaan. Toen haar vriendin probeerde tussenbeide te komen, kreeg ook zij een mep. De man heeft blond haar dat een beetje een slag zou hebben. Volgens de jonge vrouwen leek hij begin dertig en had hij een klein snorretje en blauwe ogen.