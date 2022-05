Mitchell Minnaard uit Yerseke reist als content creator met Feyenoord mee naar Marseille: ‘Ik heb voor donderdag een gematigd goed gevoel’

Minnaard, die als sportverslaggever enkele jaren voor de PZC werkte, is sinds 2018 content creator bij Feyenoord. Hij moet onder meer zorgen voor mooie beelden van wedstrijden en trainingen voor sociale media en artikelen op de website en in het magazine van Feyenoord. ,,Ik droomde er ooit van om in De Kuip te spelen of te werken. Die droom is uitgekomen. Ik kan me geen betere baan voorstellen.”