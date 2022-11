Monique en Nelleke organiseren een datingavond voor christelijke singles. ‘Ik denk dat je in het echte leven een ander soort ontmoetingen hebt dan online’

,,Er wordt heel vaak aan me gevraagd hoe we op dit idee zijn gekomen, maar dat weet ik niet meer precies”, steekt Monique van wal. Nelleke kijkt haar twijfelend aan. ,,Ik eigenlijk ook niet. Weet je, wij zijn allebei al heel lang gelukkig getrouwd en dat gun je iemand anders ook. Maar waar moet je iemand tegenkomen als je dertig of veertig bent en twee kindjes boven hebt liggen. Waar moet je heen? Wat kun je dan nog doen? En zeker in de coronatijd las en hoorde je veel over alleenstaanden die heel eenzaam zijn.”

,,Klopt”, beaamt Monique. ,,Zoiets kun je constateren en vervolgens doorgaan met de dingen die je doet, maar ergens ontstond er een plannetje. Dat borrelde een poosje en op een gegeven moment dachten we: ‘Dit gaan we gewoon doen.’”

,,Dat was aan het begin van dit jaar”, vult Nelleke aan. ,,In de zomervakantie is de website gebouwd en in september zijn we er echt voor gaan zitten. En dan komen er allerlei vragen. Wanneer ga je het doen en waar? Hoe komt het programma eruit te zien en is er wel animo voor? Kunnen we genoeg mensen vinden om alles op tijd rond te krijgen?”