Moordenaar Alblasserdam ook verdacht van doden schoenmaker in Vlissingen

John S. (38) uit Oud-Alblas, bij de lokale politie al langer bekend als ‘verwarde en overlast veroorzakende ’ man, schoot vrijdagmorgen een vrouw en een meisje dood en verwondde nog een vrouw en een jongen op een zorgboerderij in Alblasserdam. De politie van Vlissingen was al een dag naar S. op zoek als verdachte van de moord op de 60-jarige schoenmaker Quist, die woensdagavond dood werd gevonden in zijn winkel in de Sint Jacobsstraat in Vlissingen.