Moordzaak-Ichelle te volgen via livestream

De rechtszaak tegen moordverdachte Sandra H. (46) in Middelburg is volgende week te volgen via een livestreamverbinding.

De rechtbank heeft twee dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling: dinsdag 8 november en woensdag 9 november. De woensdag geldt als ‘uitloopdag’.

In de zaak draait het om de dood van de 29-jarige Ichelle van de Velde uit Oostburg, die in december 2020 door haar familie als vermist werd opgegeven en wier lichaam maanden later in stukken werd teruggevonden in het kanaal tussen Sluis en Retranchement. Het Openbaar Ministerie houdt Sandra H. verantwoordelijk voor de gruweldaad. Zij was een goede bekende van Ichelle en ze hadden allebei een winkelpand in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg.

Na haar arrestatie op 9 februari 2021 gaf H. toe dat ze meer wist over Ichelles verdwijning, maar dat ze in opdracht van een ander had meegeholpen met wegmaken van lichaamsdelen. Dat verhaal hield de Belgische vijftien maanden vol en toen kwam ze in mei van dit jaar alsnog met een bekennende verklaring. In H’s winkel werden veel bloedsporen gevonden van Ichelle en volgens het OM is de Oostburgse daar door verstikking om het leven gebracht.

Verplicht verschijnen

H. liet alle voorbereidende zittingen aan zich voorbijgaan, maar moet volgende week verplicht verschijnen omdat de rechter ‘een bevel van medebrenging’ heeft gegeven. Volgens haar advocaat zal ze dan uitgebreid verklaren over wat er is gebeurd.

Belangstellenden kunnen de zitting volgen via een MS-Teams livestream, maar moeten zich vooraf wel aanmelden via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl. Het is verboden om beeld- en geluidsopnames te maken van de livestream, schrijft de rechtbank in een persbericht.

