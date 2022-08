Mosselkweker Joachim Schot: ‘Ik sta nooit in de file en ben in drie minuten op mijn werk’

Een uur geleden kwam de regen nog met bakken uit de hemel, maar nu de lucht lichter wordt, wordt het ook droger. Aan treuzelen doen de mannen niet, de motoren worden gestart en in een mum van tijd varen we over het Havenkanaal richting de Oosterschelde. Zoals veel Nederlanders in de auto stappen naar hun werk, gaat Joachim met zijn schip op weg. Maar met een belangrijk verschil. ,,Ik sta nooit in de file. Dat is wel een groot voordeel van dit werk.”