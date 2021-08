Motoragent ontwaakt uit coma, vier weken na zware crash met Porsche

Doen we niets, dan houden krijsende meeuwen straks Vlissingen, Middelburg en Goes uit de slaap

24 augustus VLISSINGEN - Als er niet snel iets gebeurt, broeden volgend jaar nog veel meer krijsende meeuwen op daken. Niet alleen in Vlissingen, maar ook in Middelburg en Goes. Om te voorkomen dat de vogels straks hele wijken uit de slaap houden, moeten we ze een handje helpen. Want ze komen niet voor niks naar de stad.