Motto van Buko, bouwer van de Souburgse school: ‘De gewone dingen ongewoon goed doen’

Ze zijn goedkoop in gebruik, onderhouds­vrij, muis-en muisstil en gebruiks­vrien­de­lijk

De elektrische brommer en de e-snorfiets gaan als warme broodjes over de toonbank. Jean Pierre Gödde van Motorsports Electric Zeeland in Cadzand snapt wel waarom. Ze zijn goedkoop in gebruik, onderhoudsvrij, muis-en muisstil en gebruiksvriendelijk. ,,Je gaat erop zitten en je rijdt weg.’’

11 mei