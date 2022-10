Musical-Vrienden uit Goes delen podium met professionele musicalsterren

De Musical Autumn Nights toert momenteel door Nederland. Per voorstelling zijn vijf solisten te zien, in wisselende bezetting. Het ensemble wordt tijdens ieder optreden gevormd door een musicalvereniging uit de buurt. ,,In Goes zijn wij dat”, zegt Danny Tilroe van de Musical-Vrienden opgewekt. ,,Het is tof om met professionele artiesten samen te werken. We zien elkaar weliswaar alleen op de dag van het optreden, maar we staan wel samen op het podium. Voor ons allemaal wordt het een bijzondere ervaring.”