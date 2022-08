N18-drama: dochter Fenneke L. zegt haar moeder niet te hebben geholpen bij gezamenlijke zelfmoordpoging

Verlamde Dick uit Kapelle kan door gebrek aan zorgperso­neel niet meer thuis wonen: ‘Het breekt je hart, maar er was geen andere keuze’

GOES - Hoe tekorten in de zorg een uniek leven kunnen verstoren. Dick is verlamd en kan alleen maar met zijn ogen knipperen. Toch woont hij zelfstandig, schrijft boeken en onderhoudt een muziekwebsite. Maar hoe lang nog?

29 juli