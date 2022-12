Na een bewogen leven vol twijfels vond Hans Radojewski de antwoorden over zijn afkomst: ‘Ik ben een perfecte mix’

Trots als een pauw is Radojewski. Het wapen van de familie van zijn moeder, met daarop een stamboom die eeuwen teruggaat, hangt prominent aan de haard in zijn woning in ’s-Heer Hendrikskinderen. De Radojewski’s komen oorspronkelijk uit Polen, maar vestigden zich in de jaren 30 als arbeidsmigranten in Duitsland. Zijn oma was Joodse. Dit voorjaar had hij nooit kunnen bevroeden dat zijn naam een paar maanden later ook in een andere bijzondere stamboom zou worden opgenomen. Die van de familie Housely uit de staat Tennessee in Amerika, met wortels in Ierland, Engeland en Schotland. ,,Voeg daar mijn Zeeuwse mentaliteit aan toe en je hebt de perfecte mix”, lacht Hans.