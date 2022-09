Na hoge pieken en diepe dalen begint Van Dik Hout aan clubtour in Middelburg

De bandleden van Van Dik Hout kijken terug op een bewogen jaar. ,,In 2021 wonnen we de Gouden Harp, een geweldige waardering voor ons hele oeuvre”, vertelt zanger Martin Buitenhuis. ,,Naast hoge pieken was het ook een jaar van diepe dalen. Onze drummer Oscar Kraal kreeg middenin de coronacrisis de diagnose alvleesklierkanker. Op 1 april 2021 is hij overleden. Van dichtbij hebben we meegemaakt hoe hij aftakelde, dat heeft diepe indruk gemaakt op de band.”