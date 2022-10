Nazomer in Zeeland: warmste 27 oktober ooit gemeten, meer records op komst

Het is volop Indian summer in Zeeland. In Westdorpe liep de temperatuur donderdag op tot ruim boven de twintig graden. In de loop van de middag werd het 21,4 graden.

Daarmee is het de warmste 27 oktober die in Zeeland tot nu toe is gemeten. Het oude record stond sinds 2005 op 20,6 graden. Ook de weerstations in Vlissingen en Wilhelminadorp boekten dagrecords. In Vlissingen werd het 18,9 graden, in Wilhelminadorp 20,8 graden.

Als de temperatuur boven de 20 graden komt, spreken meteorologen van een ‘warme dag’. Zo laat in het jaar zijn warme dagen zeldzaam. In Vlissingen is - sinds het begin van de metingen in 1906 - nog nooit na 19 oktober sprake geweest van een warme dag. Volgens de voorspellingen is de kans groot dat het vrijdag en zaterdag wel gebeurt.

In Westdorpe is het zelfs één keer in november boven de 20 graden geweest. Dat was op 6 november 2018, toen de temperatuur er opliep tot 20,4 graden.

Zowel vrijdag als zaterdag blijft het opmerkelijk warm voor de tijd van het jaar. De weerbureaus voorspellen voor zaterdag 23 graden in Westdorpe. In het zuidoosten van het land zou het dezer dagen 25 graden kunnen worden, ofwel een zomerse dag. Dat lijkt in Zeeland niet haalbaar te zijn.

Extreem zonnig jaar

In elk geval is 2022 een extreem zonnig jaar aan het worden. Tot en met woensdag scheen de zon in Vlissingen al 2172 uur. Daarmee is het jaarrecord uit 2020 (2189 uur), met nog ruim twee maanden voor de boeg, al bijna gesneuveld. Westdorpe kende tot en met woensdag bijna 2060 zonuren, Wilhelminadorp 2120 uur. Ook daar is het een kwestie van dagen voordat de plaatselijke records worden verbroken.