Neemt technologie het werk van de verzorgende over? ‘Het is juist een prima aanvulling’

Mevrouw Kempe woont in zorgcentrum Cleijenborch in Colijnsplaat. Als ze ‘s nachts naar de wc moet, dan belt ze een zorgmedewerker. Dat gebeurt twee á drie keer per nacht. Maar wat niemand wist, is dat ze nog veel vaker uit haar bed kwam. ,,Ze zei er niks over. Het leek wel of ze het zelf niet besefte”, zegt Elly van den Broeke, de dochter van mevrouw Kempe. Ze merkte wel dat haar moeder overdag vaak moe was. ,,Als ik bij haar langs ging, dan zat ze vaak te slapen in haar stoel. Of haar ogen vielen dicht tijdens een gesprek. We wisten maar niet hoe dat kwam.”