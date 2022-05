Niet alle wielrenners zijn verkeershufters, zeker niet met een wegkapitein

Als hij begint met de cursus wegkapitein vraagt instructeur Hans van Elsen de wielrenners die meedoen of ze even hun ogen willen sluiten. ,,Dan zeg ik dat ze zich moeten inbeelden dat iemand ze tegen een lantaarnpaal laat aanlopen. Dan vraag ik of ze enig idee hebben hoe hard zo’n klap aankomt. En wat nu als je met 30 kilometer per uur onderuit gaat en tegen een paaltje aankomt? Dan ben je dood of ga je naar de intensive care. We achten ons vaak onkwetsbaar op de fiets met onze helm op en we vergeten vaak hoe groot de risico's zijn.”