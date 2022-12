Nieuw beeld Vincent van Gogh heeft band met Zeeland

Ron Dirven, de directeur-conservator van het Van Goghhuis, vertelt de achterliggende geschiedenis van dit opmerkelijke beeld. ,,Het was Johan Tahon zelf die ons hiervoor benaderde. Hij werkt aan een kunstproject rond Vincent van Gogh in de Vlaamse Ardennen, de streek waar hij woont. Het gipsmodel is nu te zien in de voorkamer van de oude pastorie, op de plek waar Van Gogh is geboren. Daar moet een bronzen beeld van komen. Het is de bedoeling dat het een plek gaat krijgen in Zundert.”