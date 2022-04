Nieuwe album van Bløf meteen op 1

Twee zussen, zo verschil­lend, zo hecht verbonden

VLISSINGEN - Riet en Sjan, twee zussen, komen wekelijks bij elkaar om te kaarten en ‘impersant’ te praten over alles wat hen bezighoudt. Herkenning voor de toeschouwer ligt voor het opscheppen en af en toe ook wat ontroering. ,,Maar humor voert de boventoon’’, zegt regisseur Hans Puik. Het stuk van de Zeeuwse Komedie gaat zondag 17 april in première in de Muziekkazerne in Vlissingen.

14 april