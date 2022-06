Nieuwe plek voor vluchtelingen kan niet tippen aan ‘warm bad’ Cederhof: is dat erg of alleen maar logisch?

Gastgezinnen bleek niet de oplossing

Het was alle hens aan dek, kijkt hij nu terug. ,,De vraag was waar we deze mensen op korte termijn konden onderbrengen. Ik heb toen contact gelegd met zorgcentrum Cederhof. En die hadden plaats.” De groep kwam terecht in een vleugel die stond te wachten op sloop. Cederhof noemde meteen 1 juni als einddatum, zegt Naterop. Dat werd niet als een probleem gezien. ,,We hoopten dat veel mensen dan alweer terug zouden zijn. En verder leek het erop dat veel gastgezinnen zich zouden melden.” Dat gebeurde allebei niet. De oorlog duurt voort, en mensen die aanvankelijk - in alle emotie - riepen dat er bij hen thuis wel plaats was, trokken zich na een paar nachtjes slapen toch maar terug. Begrijpelijk overigens, zegt Naterop. ,,Het is heel aangrijpend, wekenlang vreemde mensen in je huis. Je moet wel heel zeker zijn als je dat wil doen.”