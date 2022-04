Nieuwe verhalen aan de hand van tien songs in de PZC-podcast 30 jaar Bløf

Daarin kijken Paskal Jakobsen, Norman Bonink, Peter Slager en Bas Kennis aan de hand van tien van hun eigen nummers terug op hun samenwerkingen, concerten en doorbraak. De band viert dit jaar zijn dertigjarig bestaan, met onder meer twee concerten (vrijdag en zaterdag) in de Amsterdamse Ziggo Dome.

PZC-verslaggever Ernst Jan Rozendaal van de PZC heeft de liedjes van Bløf uitgezocht en liet de muzikanten spontaan reageren. De productie, de opnames en de montage zijn gedaan door radio-dj en -regisseur Sander de Heer.

Beluister hier de trailer

30 jaar Bløf gaat onder meer over optreden in Bhutan - waar popmuziek eigenlijk niet bestaat - over een nieuw begin met Norman die de overleden Chris Götte ineens moest vervangen. Over schaamte voor en trots op Zeeland, over Bløf-haters en te veel mojito. De band vertelt de verhalen die Nederland nog niet kent en die de mannen soms zelf niet eens meer van elkaar wisten. Anekdotes uit de beginjaren, maar ook over de coronatijd toen ze thuis zaten en geen werk hadden voor hun crew.

Unieke kans

,,Tot de doorbraak van Bløf werd de provincie Zeeland nooit geassocieerd met popmuziek. Nu kent heel Nederland ook Racoon en Danny Vera. De betekenis van deze artiesten voor Zeeland is enorm. De PZC volgde ze al voor ze bekend werden van dichtbij. En nog steeds. De podcast 30 jaar Bløf is een nieuwe mijlpaal in onze verslaggeving over een van de succesvolste Nederlandse popgroepen ooit”, zegt Ronald van Geenen, hoofdredacteur van de PZC.

,,Bløf is één van de bekendste bands van Nederland en bestormt al 30 jaar de hitlijsten”, aldus podcast coördinator Kevin Goes van DPG Media. ,,Het was dan ook een unieke kans om samen met de vier bandleden een podcast te mogen maken. In tien afleveringen leer je de verhalen achter de iconische nummers en krijg je het gevoel dat je nog dichterbij Paskal, Bas, Peter en Norman komt te staan. En dat is de kracht van podcast, in dit geval nog sterker aanwezig door de combinatie met de kracht van de muziek van Bløf.”

30 jaar Bløf is vanaf vrijdag 8 april te beluisteren op de sites en in de apps van PZC, AD en bij de aangesloten regionale nieuwstitels. Tot en met 26 april verschijnt er om de dag een nieuwe aflevering.

Volledig scherm Bas Kennis tijdens het opnemen van de podcast © Marlies Wessels