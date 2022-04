Nog 3436 Zeeuwen testten positief

Mishande­laar bioscoop mogelijk ‘blonde man van dertig met blauwe ogen en snorretje’

VLISSINGEN - In het programma Opsporing Verzocht zijn vanavond beelden getoond van de vermoedelijke dader van een mishandeling in de bioscoop in Vlissingen. Daarbij raakten in november vorig jaar twee vrouwen gewond.

5 april