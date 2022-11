Noodkreet: Lichtopstanden Zoutelande en Dishoek verkeren in een steeds slechtere staat

De vereniging drong er meer dan een jaar geleden bij de gemeente Veere op aan de zeer bijzondere lichtopstanden een beschermde status te geven zodat de eigenaar, de Belgische overheid, verplicht is onderhoud te plegen. In een brief waarschuwt NVV-voorzitter John Bol dat in de lichtopstand bij Zoutelande, De Sergeant, een gat zit in het metselwerk dat steeds groter wordt. Ook de kozijnen verkeren in een beroerde staat en de mortel laat los. Hij roept op de lichtopstanden snel de beschermde status te geven, anders kan het wel eens te laat zijn.