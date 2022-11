Noodopvang voor 150 tot 250 asielzoekers in Zierikzee; Terneuzen, Goes en Middelburg krijgen vaste AZC’s

De afspraak vloeit voort uit het gezamenlijk overleg van de Zeeuwse gemeenten. Vanaf 1 januari moet de provincie van het Rijk 814 asielzoekers opvangen. Het AZC in Middelburg biedt momenteel 340 plaatsen. Naast die structurele capaciteit kunnen er in de Zeeuwse hoofdstad nog eens 180 mensen terecht in een noodopvang. In Vlissingen (420) en Goes (320) zijn eveneens noodopvangplaatsen gerealiseerd. Daarnaast moet Zeeland 450 plekken realiseren voor crisisopvang. In Zeeuws-Vlaanderen zijn momenteel 150 mensen ondergebracht in zo'n voorziening, op Walcheren 70 en in Zierikzee 35.

Goes, Middelburg en Terneuzen

Het huidige AZC in Middelburg sluit op 1 juli 2025 en dus moeten er andere locaties worden gevonden voor langdurig verblijf. Behalve in de provinciehoofdstad komt er een nieuw AZC in Goes en Terneuzen, zo hebben de Zeeuwse gemeenten onderling afgesproken. Tussentijds wordt op Schouwen-Duiveland een noodopvang geopend, die plaats moet gaan bieden aan 150 tot 250 mensen. Wethouder Smit verwacht na januari een geschikte locatie te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. ,,Zo'n locatie hebben we nu nog niet direct in beeld.” Zodra dat bekend is, worden ook omwonenden geïnformeerd.

Volledig scherm Het AZC in Middelburg biedt momenteel 340 plaatsen. © Dirk-Jan Gjeltema

Het meest voor de hand ligt volgens haar een terrein dat aansluit bij een bestaande woonwijk in Zierikzee. ,,In die omgeving zijn de meeste voorzieningen beschikbaar, zoals winkels en scholen. En in Zierikzee hebben we rond de opening van de crisisopvang aan de Grachtweg ook al het draagvlak onder inwoners laten peilen. Dus weten we dat het daar over het algemeen genomen wel goed mee zit.”

Quote Belangrijk is dat het een plek wordt waar deze mensen een tijdje goed kunt wonen Ankie Smit, wethouder Schouwen-Duiveland

Omdat het gaat om tijdelijke huisvesting, wordt onder meer gekeken naar snelbouw met vrijwel kant-en-klare wooneenheden. Smit gaat er vanuit dat de noodopvang binnen een jaar in gebruik kan worden genomen. ,,Belangrijk is dat het een plek wordt waar deze mensen een tijdje goed kunt wonen. Dit gaat wat dat betreft toch net weer een stapje verder dan de eisen die aan een crisisopvang worden gesteld, omdat het verblijf daar gemiddeld genomen voor kortere duur is.” De noodopvang in Zierikzee blijft tot 1 januari 2028 beschikbaar.

Smit geeft aan dat de tijdelijke huisvesting niet in de plaats komt van de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in voormalig verpleeghuis Cornelia in Zierikzee. In principe loopt het huurcontract van de gemeente met zorgorganisatie Allévo op 1 juli af en zou het pand daarna worden gesloopt, om plaats te maken voor flexwoningen. ,,Maar voorlopig is er nog geen zicht op hun vertrek. Dus die locatie is niet waar wij nu aan denken voor de plannen van een noodopvang voor asielzoekers.”

Volledig scherm Wethouder Ankie Smit benadrukt dat de noodopvang niet in de plaats komt van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het oude verpleeghuis Cornelia in Zierikzee. © Katja van Noort