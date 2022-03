‘Noodsituatie vraagt om meer ruimte voor landbouw’

Dit pleidooi houden vijf landbouworganisaties verenigd in het Zeeuws Land en Viscollectief in een brandbrief aan minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Directe aanleiding is zorg over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onder meer de graanproductie. Maar ook de klimaatcrisis heeft in delen van de wereld negatief effect op de voedselproductie.