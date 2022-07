Noord-Bevelandse boeren zoeken en krijgen steun tijdens publieksvriendelijke actie

WISSENKERKE - ,,Mannen, we gaan.” Even voor half zes donderdagmiddag vertrekken ruim 50 trekkers voor een protestrit op Noord-Beveland. Einddoel is Kortgene, waar de gemeenteraad bij elkaar is.

Grote moderne trekkers, historische exemplaren en de minitrekker van de 3-jarige Niels. Het is een bonte stoet aan trekkers die zich donderdag aan het einde van de middag verzamelt op bedrijventerrein Cruyckelcreke bij Wissenkerke. Organisator Dennis Smits glundert. ,,Wat een opkomst. Passen ze allemaal nog op het terrein?”

Het gaat nét, blijkt een kwartiertje later als het tijd wordt om te vertrekken. Smits heeft iedereen op het hart gedrukt dat de actierit vooral publieksvriendelijk moet zijn en dat verkeersregels gerespecteerd moeten worden en dan worden de motoren gestart. En terwijl de eerste trekkers al lang en breed in Wissenkerke zijn, rijden de laatste trekkers van het bedrijventerrein. De een met de Zeeuwse vlag fier voorop, de ander heeft een protestbord of boerenzakdoek om het hoofd. En de kleine Niels stapt ook weer op zijn trekkertje en gaat met mamma mee naar huis. Hij was er bij want hij wil later boer worden.

Volledig scherm Niels Marcusse met zijn trekkertje tussen de grote trekkers. Hij wil ook boer worden © Lisanne Marcusse

Een kleine anderhalf uur later, na een lange rit over het eiland met veel sympathisanten langs de kant, arriveert de stoet in Kortgene. Daar staan de burgemeester, wethouders en raadsleden de boeren al op te wachten bij het dorpshuis. Het wordt even puzzelen om al die trekkers kwijt te raken. De parkeerplekken bij de dorpshuis staan al snel vol.

Afplakken hoeft hier niet

De sfeer is ontspannen, de wethouders en burgemeester gaan met plezier even achter een spandoek staan voor de foto en op de Noord-Bevelandse trekkers is geen enkel nummerbord afgeplakt. Zou ook weinig zin hebben, want hier kent iedereen elkaar. ,,Mooi dat jullie er zijn’’, verwelkomde burgemeester Loes Meeuwisse de boeren en gezinnen. ,,Jullie zorgen zijn reëel." Henk ten Cate van de ZLTO legt uit wat de zorgen zijn van de boeren. ,,Maar we zijn niet boos op de gemeente of de provincie. Wij waarderen het dat zij de plannen hebben afgewezen.”

Volledig scherm Inwoners steunen de protesterende boeren © Marcelle Davidse

Wat de boeren te wachten staat, legt Dennis Smits uit. Hij is voorzitter van de Vereniging Bedrijfsvoorlichting Noord-Beveland. ,,Wij moeten van 12 tot 75 procent stikstof reduceren", vertelt hij. ,,Dus iedereen moet inleveren. Wij vinden het niet erg dat we wat moeten doen, maar het moet wel nut hebben en realistisch zijn.” Volgens de plannen van de regering moet de grootste reductie gehaald worden in stroken langs het Veerse Meer en de Oosterschelde. Hoe dat moet? Dat weet nog niemand.

Na een kwartiertje worden de motoren weer gestart. De actie zit er op en terwijl de raad gaat vergaderen rijden de boeren rustig Kortgene weer uit.