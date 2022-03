Oekraïense Viktoria helpt haar gastgezin: ‘Ik wil graag iets terugdoen’

Onvermoeibaar schept Viktoria donderdagochtend zwarte keutels in de kruiwagen. De lentezon laat haar knalblauwe laarzen glimmen. ,,Poep scheppen is leuk”, zegt ze lachend. ,,Ik houd ervan om fysiek bezig te zijn. In Oekraïne rende ik elke dag tien kilometer, dus dit is makkelijk voor me.” Tot een paar weken geleden had Viktoria nog nooit een alpaca gezien, maar nu aait ze de dieren alsof ze nooit anders deed. ,,Ze zijn fantastisch.”