Oekraïense vluchtelingen wonen een half jaar in Sint-Maartensdijk: ‘We willen allemaal graag naar huis’

Ineens stonden ze voor onze neus. Mensen, zoals jij en ik. Ten einde raad en zonder spullen. Iedereen had de beelden van bombardementen, tanks en raketten op televisie gezien, maar met de komst van de eerste vluchtelingen werd de oorlog in Oekraïne echt. Op 4 maart, dit weekend precies een half jaar geleden, arriveerden 38 Oekraïners in het voormalige gemeentehuis van Sint-Maartensdijk. Het was de eerste groep die in Zeeland aankwam.