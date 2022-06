Oekraïense Yuri en Maria bouwen leven op in Zeeland, maar: ‘Ik wil zo graag naar huis’

,,Ik mis alles: mijn familie, mijn huis, mijn land”, zegt Maria. Haar man is rationeler. ,,In Oekraïne zijn nu geen mogelijkheden. Hier heb ik stabiel werk. Het is 't beste om hier in elk geval een jaar te blijven.” Maria is natuurlijk ook blij dat Yuri een vaste baan heeft. En ze weet ook wel dat het nu geen goed idee is om naar huis te gaan. Haar land staat in brand. In Mykolajiv, de stad waar het gezin vandaan komt, zijn nog elke dag raketaanvallen. Hun familie is gelukkig ok. ,,Ons nieuwe huis staat er ook nog. Daar bidden we elke dag voor.”