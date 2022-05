Oekraïners veroordeeld tot drie jaar cel voor mensensmokkel

De twee wilden in de nacht van 24 op 25 september met een zeiljacht vanuit Breskens elf Albanezen naar Engeland vervoeren. De Albanezen waren niet in het bezit van een visum en moesten forse geldbedragen betalen voor de oversteek. Volgens de rechtbank maakten de mensensmokkelaars misbruik van de kwetsbare positie van de Albanezen. Bovendien brachten zij hen mogelijk in levensgevaar, vindt de rechtbank. Want uit onderzoek bleek onder andere dat de reddingsmiddelen op de boot niet geschikt waren en er geen mogelijkheid was om een noodsignaal af te geven, terwijl het vaargebied zich kenmerkt door sterke stromingen en drukke scheepvaart.

De officier van justitie eiste in deze zaak vier jaar celstraf. De rechtbank legde woensdag een straf van drie jaar op. Bij dat besluit is rekening gehouden met het blanco strafblad van beide verdachten. Ook keek ze naar straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd.

De zaak kreeg in maart een opmerkelijke wending. Toen besliste de rechtbank dat de twee mannen hun rechtszaak in vrijheid mochten afwachten. Ze wilden hun kinderen in Oekraïne in veiligheid brengen en hun vaderland verdedigen. De rechtbank sprak van ‘bijzondere en zwaarwegende omstandigheden’. Dat leidde tot veel discussie en verontwaardiging. Het gerechtshof in Den Bosch maakte eind vorige week gehakt van het Middelburgse vonnis. Het vindt het onbegrijpelijk dat verdachten van zo’n ernstig misdrijf vrij komen.

De kans dat de twee vrijgelaten Oekraïense mensensmokkelaars ooit hun straf uitzitten, is klein. Dat zei Henk van Asselt, advocaat van een van de twee verdachten tegen de PZC. ,,Die mensen zitten in Oekraïne en daar zullen ze ook wel blijven.”

De rechtbank in Middelburg legde woensdag het besluit uit. Ze stelt dat rekening is gehouden met de ‘ernstig geschokte rechtsorde’. Dat kan als sprake is van bijzondere en zwaarwegende omstandigheden. De rechtbank vindt dat dat zo is, gelet op de oorlogssituatie in Oekraïne, de oproep van de regering in Oekraïne aan haar inwoners om het land te verdedigen, de indringende wens van verdachten aan die oproep te voldoen, en het belang van verdachten om bij hun familie aldaar te zijn.

De rechtbank oordeelt woensdag opnieuw dat van deze zwaarwegende persoonlijke omstandigheden sprake is. In een verklaring stelt ze zich nauwelijks zwaardere persoonlijke omstandigheden voor te stellen dan dat het thuisland plotseling in oorlog is en de gezinnen van verdachten en naaste familie daardoor in direct gevaar verkeren.