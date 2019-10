Oeps! Marokkaanse hardloper reist af naar verkeerde ‘Zeeland’ voor Kustmarathon

De Marokkaan was kennelijk in de war over de precieze plek waar hij moest zijn voor de start, namelijk in Burgh-Haamstede in de provincie Zeeland. Hij reisde af naar het Brabantse dorpje Zeeland in de gemeente Landerd. Door de blunder kwam hij hopeloos te laat voor de start van de Kustmarathon die om 12.00 uur begon.