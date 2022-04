Offshorebedrijf OOS is boos op Rotterdam over keuze voor cruiseschip voor opvang Oekraïense vluchtelingen: ‘Geen eerlijke prijsvergelijking geweest’

OOS International heeft Vlissingen, Terneuzen, Rotterdam en Amsterdam benaderd om vluchtelingen op te vangen op cruiseschepen die het bedrijf kan kopen of huren. Het had de gemeente Rotterdam begin maart een complete presentatie gestuurd. OOS had zelfs al een optie genomen op een afmeerplek in de Merwehaven, vlak bij de Stadshaven Brouwerij. Maar het Zeeuwse bedrijf werd gepasseerd. De gemeente ging vorige week in zee met de Holland America Line, dat het passagiersschip MS Volendam chartert om er drie maanden lang 1400 Oekraïense vluchtelingen op te vangen.