Zonder geld een peperdure Mercedes kopen en in hotels slapen, Goesenaar (77) laat spoor van ellende achter

De 77-jarige J. de K. uit Goes, die samen met zijn vrouw een echtpaar uit Goes probeerde op te lichten bij de verkoop van hun huis, blijft voorlopig nog achter de tralies. De man liet voorbijgaande jaren een spoor van ellende achter.

De K. is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot de man voor 14 dagen vast te houden. De Goesenaar is maandag opgepakt voor poging tot oplichting. Samen met zijn vrouw kochten ze een huis in Goes, zonder dat zij daar geld voor hadden. De verkopers raakten ernstig gedupeerd.

'De Zeeuwse heer Olivier', zoals de Goesenaar ook wordt genoemd vanwege zijn deftige voorkomen, is geen onbekende van de politie. Hij heeft een lange historie (bijna dertig jaar) van oplichtingen en flessentrekkerij met bijbehorende veroordelingen

In hotels zonder geld

Vorig jaar werd hij nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan vijf voorwaardelijk. Ook kwam hij onder toezicht van de reclassering te staan en moest hij een schadevergoeding van 42.880 euro betalen.

In 2013 en 2014 verbleef De K. zonder te betalen in een hotel in Bergen op Zoom. Toen hij daar bij gebrek aan betalingen werd uitgezet haalde hij hetzelfde uit bij Tulip Inn, eveneens in Bergen op Zoom. Beide bedrijven gingen toen voor ruim 20.000 euro het schip in.

Mercedes van een ton

In Roosendaal bestelde hij toentertijd een Mercedes van ruim een ton en huurde in afwachting van de levering bij hetzelfde bedrijf een andere auto. Op het laatste moment ging de koop niet door, moest de bestelling worden geannuleerd en ook daar bleef het bedrijf met ruim 20.000 aan kosten zitten.



In Goes kocht De K. eerder ook al een woning aan het Goese Meer voor 570.000 euro. Ook die koop ging bij het uitblijven van betaling niet door.