Onderzoek naar PFAS-vervuiling door blusschuim op Zeeuwse brandlocaties

Noodkreet: Lichtop­stan­den Zoutelande en Dishoek verkeren in een steeds slechtere staat

Er moet snel actie worden ondernomen, want de lichtopstanden in de duinen bij Dishoek en Zoutelande verkeren in een slechte staat. Vooral die bij Zoutelande is er belabberd aan toe, waarschuwt de Nederlandse Vuurtoren Vereniging (NVV).

10 november