Onderzoek naar toekomst CBK Zeeland na kritiek van kunstenaars

Slutshamen in de vrolijk gele ZWN bussen

Mijn moeder had geen rijbewijs. Ik geloof dat ze een keer of vier examen heeft gedaan, maar slagen lukte niet. Mijn vader was zelden genegen ons te chauffeuren. Die had andere dingen te doen na een nacht werken in de bakkerij. Slapen bijvoorbeeld. Of bier drinken in het café. Als we buiten het dorp moesten zijn, waren mijn moeder en ik aangewezen op de bus.

9 november