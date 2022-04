Onderzoek pleit pulsvisserij vrij: Elektrisch vissen blijkt milieuvriendelijker dan wekkerkettingen

Marien bioloog Pim Boute promoveerde deze week bij de Wageningen Universiteit op het onderwerp pulsvisserij. Hierbij wordt door middel van elektrische stroomstoten platvis, zoals tong en schol, van de zeebodem opgeschrikt en belandt de vis zo in de netten. De methode werd in 2019 door de Europese Unie verboden na een stevige lobby van vooral Franse milieu- en visserijorganisaties.

Ook Zeeuwse vissers moesten hun modern elektrisch vistuig vervangen door ouderwetse zware wekkerkettingen. Die worden over de bodem getrokken om de vis in de netten te drijven. Voor de visserij bracht dit direct hogere kosten met zich mee. Niet alleen vanwege de vervanging van de netten, maar ook doordat het werken met de zware kettingen twee keer zoveel energie kost. En er is veel meer ongewenste bijvangst. De huidige hoge gasolieprijzen hebben de discussie over de pulsvisserij weer doen oplaaien. Nederland heeft in Brussel de zaak aangekaart.