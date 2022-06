Ongediertebestrijder Traas op overnamepad

,,We zijn nu in het hele land nog sterker aanwezig", aldus Gertjan KruijsVoorberge, bedrijfsadviseur Traas Nederland. Proactief is al jaren werkzaam in Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe. ,,We waren er voor de overname ook al aanwezig, maar het was altijd wat moeilijker. Mensen van ons moesten vanuit de Veluwe komen of over de Afsluitdijk komen aanrijden. Doordat we minder hoeven te rijden, is het ook gunstiger voor het milieu. We stoten minder CO2 uit. ”