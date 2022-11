Online producten kopen in de buurt? Warenhuis Zeeland wil in die behoefte voorzien

MET VIDEO Het schilders­ate­lier van Willem verandert als bij toverslag in een klein theater: ‘Het werkt vertede­rend en magisch’

In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten van alle leeftijden voor. En dat niet alleen; we geven ze de kans te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. In deze aflevering: kleinkunstenaar Willem de Geus en pianist Michiel Meijers.

31 oktober