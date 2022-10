Online supermarkt Picnic bezorgt vanaf eind oktober ook boodschappen in Goes en omstreken

Yolande (67) wil een griepprik, maar kan in Vlissingen geen huisarts vinden: ‘Mijn vaccin ligt in Veldhoven’

De 67-jarige Yolande uit Vlissingen wil haar jaarlijkse gratis griepprik halen. Fluitje van een cent, toch? Nee, dat is het niet, want de Brabantse kan geen vaste huisarts vinden. En dus is er niemand die de prik wil zetten.

11 oktober