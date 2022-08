Ook als het druk is, blijft de sfeer relaxt bij allemansvriend Café de Griete

In deze zomerserie tippen en testen redacteuren van de PZC de sfeer, smaak en bijzonderheden van horecazaken in Zeeland.

Mijn laatste stamkroeg – Huyze Vacas in het voormalige gemeentehuis van Waterland-Oudeman, net over de grens bij IJzendijke – is ter ziele. Alleen de ouderwetse ‘krantenleggers’ waarin de meer dan duizend speciaalbieren werden aangeprezen, waren al een bezoek aan de bierkroeg waard. Gelukkig blijven er genoeg cafés, proeflokalen en strandtenten over om bieren te proeven of een bakkie troost te doen.