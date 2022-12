Ook als het ijzelt, gaan deze bikkels de straat op

Eens een Zeeuw Heleen Jumelet: ‘In Zeeland hoef ik mijn naam nooit te spellen, ook dat geeft een thuisge­voel’

Heleen Jumelet (58) is voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) in Utrecht. Het is de stad waar ze werkt en vanaf haar studietijd woont. Maar haar Zeeuwse wortels gaan al eeuwen terug. Verre voorvaderen waren hugenoten. Ze komt met man en kinderen nog graag in Zeeland, heeft er een tweede huis. En Jumelet is actief in de Cultural Board, een adviesorgaan voor de provincie over culturele zaken.

15 december