Ook illegale verhuurders mogen elkaar bestoken voor de rechter

De dames hadden er goed de pest over in dat de gemeente andere illegale situaties ongemoeid liet. Op een briefje gaven ze de gemeente vier adressen aan de Polredijk, Oudestraat, Wijngaardstraat en Kraanstraat in Veere. Of de gemeente daar ook eens wilde gaan kijken. Want daar zou ook illegaal verhuurd worden aan recreanten. De gemeente wees hun handhavingsverzoeken af. ,,Je kunt niet vragen om handhaving als je zelf illegaal bezig bent”, zei een woordvoerster van de gemeente op 11 maart bij de Raad van State.

Maar dat kan dus wel, bepaalde de Raad van State. Het maakt niet uit of het aanbieden van een nachtverblijf legaal is of niet: er is een concurrentiebelang, vindt de Raad van State. De uitspraak wil zeggen dat de gemeente de handhavingsverzoeken van de twee verhuursters alsnog inhoudelijk moet afhandelen. ,,Het is niet uitgesloten dat zij rechtstreeks in hun concurrentiebelang worden geraakt door het verhuur van de vier woningen in Veere”, schrijft de Raad van State.