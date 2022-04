Ook in hoger beroep celstraf voor vrouw Terneuzen vanwege bedreiging RIVM-baas Van Dissel

DEN HAAG - De vrouw die in haar tuin in Terneuzen een dreigfilmpje opnam voor RIVM-baas Jaap van Dissel is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot een celstraf.

Dieuwke P. (54) beweerde dat ze alleen maar gebruik maakte van haar recht op vrije meningsuiting. Die vlieger gaat volgens het gerechtshof in Den Haag niet op.

Vorig jaar op 29 april verscheen er op sociale media een bericht waarin mensen werden opgeroepen om RIVM-baas op zijn verjaardag thuis te trakteren op “bakstenen”. Dieuwke P. (54) uit Terneuzen stuurde het bericht door, nadat ze nog een filmpje had toegevoegd waarin de Nederlandse vlag werd verbrand. Daarop stond de tekst dat de RIVM-baas een “ultra-sado-pedo” zou zijn.

Van Dissel deed aangifte tegen de berichten op sociale media, waarna de politie overging tot aanhouding van Dieuwke P. en andere verdachten. P. werd door de politierechter veroordeeld tot een celstraf van zes weken, waarvan vier weken voorwaardelijk. Bij het gerechtshof zei P. twee weken geleden dat ze niets te maken had met het bericht over de bakstenen. “Dat wordt mij in de schoenen geschoven, terwijl ik de mensen achter dat bericht helemaal niet ken.”

Ze gaf wel toe dat ze op sociale media een filmpje aan het bericht had toegevoegd, met de pedotekst en de brandende vlag. De video had ze opgenomen in haar tuin in Terneuzen. ,,Het was een demonstratievorm”, zei ze. Ze vond Van Dissel een “engerd”, die “verkeerde dingen heeft gedaan”. Wat ze daarmee bedoelde, werd op de zitting niet duidelijk. P. kon zich maar moeilijk voorstellen dat Van Dissel zich door haar filmpje bedreigd had gevoeld.

Volgens het Haagse gerechtshof had de RIVM-baas daar wel degelijk redenen toe. De verbranding van de vlag is op zich nog geen bedreiging, aldus het hof. In combinatie met het eerdere bericht dat Van Dissel thuis op bakstenen getrakteerd moest worden, echter wel. De berichten samen konden “bij de directeur de redelijke vrees opwekken dat tegen hem, zijn gezinsleden of zijn woning geweld zou worden gepleegd”.

Het gerechtshof legt P. daarom een onvoorwaardelijke celstraf van twee weken op. Die straf wijkt in feite niet af van de straf waartoe de politierechter eerder besloot.