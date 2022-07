Ook NS zucht onder personeelstekort: deze zaterdag slechts een trein per uur in Zeeland

‘Door een tekort aan personeel rijden momenteel op een aantal trajecten minder treinen. Net als veel andere bedrijven en sectoren ondervindt NS de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt', staat te lezen op de website van NS. ‘Daarom wordt vooraf bepaald of het nodig is om op een aantal trajecten minder treinen te rijden.’ Dat geldt dus morgen voor onder meer de Zeeuwse lijn. Wie bijvoorbeeld vanuit Vlissingen naar Rotterdam, Den Haag of Amsterdam wil, kan alleen de trein van .51 uur nemen. Die van .21 uur is geschrapt. Andersom is dat ook het geval. Uit het overzicht op de website van NS, dat tot 31 juli loopt, staan verder (nog) geen beperkingen voor het Zeeuwse traject. Onduidelijk is hoe dat volgende maand is.