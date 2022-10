Ook voor het opruimen van de rest van de Middensluis zijn explosieven nodig

De Middensluis moet wijken voor de nieuwe zeesluis. Uit onderzoek bleek dat er in maart teveel explosieven zijn gebruikt, die te kort op elkaar zijn afgegaan. Dat het zo mis ging, kwam door een combinatie van factoren, meldt Nieuwe Sluis. De berekeningen die in de voorbereiding zijn gedaan, vertonen gebreken. Er werd in korte tijd teveel springstof gebruik, met meer trillingen dan vooraf ingeschat als gevolg. Vooral in de nabijgelegen binnenstad van Terneuzen had het grote gevolgen voor tal van woningen.