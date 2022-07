Op de grond tussen de vertrapte bekertjes avondeten: ‘We willen het beste plekje voor Krezip!’

Spannend was toen nog of Danny Vera aanschoof. Rond 20.50 - toen Krezip al een goed half uur het dak eraf speelde op het Zeeland podium - was hij daar dan. De Middelburger zong - hoe kan het ook anders - samen met de band hun gezamenlijke nummer Make it a Memory.

Een kleedje over de etensresten en bekertjes moet zorgen voor de sfeer. ,,We wilden persé vooraan staan bij Krezip, ik heb zelfs mijn fan-shirt aangetrokken”, vertelt Arjen. ,,Het is wel een beetje vies, zo tussen het afval. Maar goed, je moet er iets voor over hebben. Straks gaat het kleedje in de tas en kunnen we los, helemaal vooraan!” Vult Shiranou aan.

De plastic bekertjes worden dagelijks na afloop van het festival opgeruimd door de organisatie. Maar ondanks het terrein vrijdagmorgen leeg was, struikel je als bezoeker halverwege de middag weer over het afval. Festivalgangers die een steentje willen bijdragen - of gratis bier willen - kunnen zelf bekertjes inzamelen. Ze moeten dan wel stapelbaar zijn. Vertrapte bekertjes kun je niet inleveren. Voor 25 gestapelde bekers krijg je één clean-up munt, een draagtray levert de bezoeker een 1/2 clean-up munt op. Die kun je vervolgens weer inleveren voor een frisje of een klein biertje.

Volledig scherm Krezip op de Brouwersdam © Johan van der Heijden

