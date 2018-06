Opeens is Olga (13) een held: 'Ik dacht, ik spring er gewoon in'

Opeens noemt iedereen haar een held. ,,Dat voelt wel een beetje raar'', zegt de 13-jarige Olga van Vossen uit Scherpenisse. Ondertussen is ze vooral blij dat de jongen die zij woensdagmiddag het leven redde in het zwembad in Sint-Maartensdijk gewoon weer thuis is. Wel met een zware hersenschudding, maar in elk geval levend.