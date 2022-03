Opkomst overal in Zeeland gedaald

In Terneuzen en Vlissingen nam nog niet de helft van alle stemmers de moeite om hun stem uit te brengen. In Terneuzen - de grootste gemeente in Zeeland - bedroeg de opkomst een droevige 45 procent. Burgemeester Erik van Merrienboer van Terneuzen sprak in een inleiding in het Scheldetheater zijn teleurstelling uit over de opkomst. ,,Met 45,4 procent komen we in de buurt van de 44 procent van Vlissingen. Daar moeten we echt aan werken.”