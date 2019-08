Oplichters bieden aap te koop aan in Zeeland

NS opent 100ste watertap­punt op station Vlissingen. ‘Het is belangrijk om water te drinken’

4 augustus VLISSINGEN - Vandaag hadden Jolanda en Natasja eens zin in zee én in ver weg. ,,Gewoon omdat het kan.” Ze pakten vanochtend in hun woonplaats Houten de trein en kachelden naar Vlissingen. ,,We stapten hier uit en toen kregen we toch een warm onthaal... fantastisch", roept Natasja uit. ,,Maar uhh, fijn dat hier nu ook een watertappunt op het station is.”